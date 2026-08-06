Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan isminin baş harfleri M. A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye gidip teslim olan zanlının yapılan soruşturmada Akıncılar bölgesinden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye kaçak yollar ile geçtiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının olay mahalline götürülerek geçmiş olduğu bölgeyi göstererek tespitinin yapıldığını kaydetti. Polis, zanlının kendisine okunan davayı kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.