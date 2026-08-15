Partiden yapılan açıklamaya göre, Bağımsızlık Yolu Eğitim Sekreterliği organizasyonuyla gerçekleştirilen Örgüt Okulu’nun son eğitimi Gazimağusa’da yapıldı.

Mustafa Keleşzade’nin sunumuyla gerçekleştirilen derste, partinin kuruluş iddiası, ideolojik-politik çizgisi, Muhalefet Programı ve farklı siyasal anlayışlarla arasındaki temel ayrımlar ele alındı.

“Bağımsızlık Yolu Bildirge ve Program” dersinde, partinin kuruluşu, ideolojik-politik çizgisi ve diğer siyasal anlayışlardan ayrıştığı temel noktalar ele alındı.

Eğitimde, Bağımsızlık Yolu’nun hazırladığı Muhalefet Programı da detaylarıyla değerlendirildi. İktidar kavramının nasıl tanımlandığı, emekçilerin ihtiyaçları doğrultusunda bir muhalefet anlayışının ne ifade ettiği ve partinin siyasal mücadele hattının hangi temellere dayandığı tartışıldı.

Ders kapsamında kuruluş bildirgesi ve parti programı, laiklik mücadelesi, göçmen emekçilerin yaşadığı sorunlar ve son dönemde Bağımsızlık Yolu’nun parçası olduğu eylem ve mücadeleler üzerinden ele alındı.

Eğitimin yalnızca parti belgelerinin okunmasına dayalı olmadığı belirtilirken, yürütülen güncel mücadelelerin Bağımsızlık Yolu’nun ideolojik ve politik hattıyla bağlantısı tartışıldı.