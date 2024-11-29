Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı çevre duyarlısı vatandaşlarımız, adım adım İskele bölgesinin de betonlaştığına dikkat çekerek bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız “İskele ve Mağusa bölgesinde, İmar Emirname’sine karşı çıkanlar, neden karşı çıkıyorlardı derseniz, resimlere bakınız. Böyle inşaatlar yapmaya devam etmek istiyorlar. Girne’yi katlettiler, burayı da katlediyorlar” diyerek bütün arsaları tükettikleri için, şimdi "tarım alanları"nı da tüketmek istediklerini ifade ettiler.

Bu yapılan inşatların neye göre yapıldığını sorgulayan çevreci vatandaşlarımız “Hangi alt-yapı ile? Yeterli su, elektrik, yol, kanalizasyon, araç park yeri var mı? Yok. Üstelik, bir yangın halinde, itfaiyenin elinde, 4 kattan fazla müdahale edecek itfaiye aracı da yok” dediler.