Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sınır kapıları açmak için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını, girişimleri kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

KP TV’de konuşan Harmancı, sınır kapıları için hazır olduklarını, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşme için kendisinin randevu istediğini söyledi. Harmancı soru üzerine toplumun yararına olacaksa Rum Lider Hristodulidis ile de görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Yeni sınır kapılarının Kıbrıs Türk Toplumu’nun ihtiyacı olduğunu belirten Harmancı, Lefkoşa’ya sınır kapısı açmayı diğer bölgelerde şarta bağlamanın doğru olmayacağını kaydetti.