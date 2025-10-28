Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir sürücü vatandaşımız dünya aya çıkarken ülkemizde halen fotoğraftaki durumla karşılaşmanın kendisini düşündürdüğünü ifade ederek sitemlerini paylaştı.

21. yüzyılda yaşadığımız bugünlerde bir minibüsün yolda kalması sonrasında yolcu gençler tarafından kaktırılarak bir yerlere götürülmeye çalışılmasının akıl alır iş olmadığını ifade eden vatandaşımız “Afrika ülkelerinde bile bu görüntüyü görmemiz artık zor ancak ülkemizin en işlek caddelerinde bu görüntüyle karşılaşıyoruz. Yani bir minibüs arızalandıysa yol kenarına çekip çekiciyle tamir garajına götürmek zor mu?” diye sorguladı.

Bu arıza yapan minibüsü neden ittirerek çalıştırmaya çalıştıklarını anlayamadıklarını da sözlerine ekleyen vatandaşımız, ayrıca artık hurdaya gidecek bu araçların yollarda olmaması gerektiğini belirterek “Bu ağır vasıtaları denetleyen yok mu? Bunların ahı gitti vahi kaldı” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.