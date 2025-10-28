Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Selanik’te Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile birlikte Ay.Dimitriu yortusu etkinliğine katıldı.

Hristodulidis etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada “Lefkoşa ve Atina’nın, ülkenin yeniden bağımsızlığı için ortak hedeflerle birleştiğini” ifade etti.

Hristodulidis ayrıca Yunanistan ile sürekli koordine içerisinde bulunarak, ülkenin bağımsızlığının sağlanması ve Türk “işgalinin” sona erdirilmesi hedefleri için çalıştıklarını belirtti.

Hristodulidis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın nihai hedeflerinin Kıbrıs’ın Türkiye’den kurtuluşu olduğunu söyledi.

Atina ve Lefkoşa'nın (Güney) Kıbrıs'ın kurtuluşu için ortak özlem ve hedeflerle birleştiğini savunan Hristodulidis, Yunanistan ile sürekli koordinasyon içerisinde olduklarını anlattı.

Hristodulidis, şu iddialarda bulundu:

"Nihai hedefimiz olan Kıbrıs'ı kurtarmak ve Türk işgaline son vermek için hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz. Elli bir yıl sonra, Helenizmin önemli bir bölümünün yaşadığı Kıbrıs toprakları hâlâ işgal altında. Bu yasadışı durum devam ettiği sürece, vatanımızı yeniden birleştirmek için her şeyi yapmaktan başka seçeneğimiz yok."

