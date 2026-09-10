Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu.

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetti.

Maça iyi başlayan temsilcimiz Galatasaray, 5. dakikada 1-0 öne geçti. Bu gol, ilk etapta sarı-kırmızılı ekibimizin oyuncusu Lucas Torreira'ya yazıldı. Ancak bu gol gol daha sonra Goncalo Inacio'nun kendi kalesine attığı gol şeklinde kayıtlara geçildi.

Ev sahibi Sporting, 27. dakikada Geny Catamo ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Sporting, 57. dakikada Luis Suarez'in penatı golüyle 2-1 öne geçti.

Portekiz ekibi, Rodrigo Zalazar'ın 63. dakikada frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 3-1

Kalan sürede skor değişmedi ve sahadan 3-1 galip ayrılan Sporting, hanesine 3 puan yazdırdı.