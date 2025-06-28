Digiturk BTM 2. Lig’de ilk devre maçlarının ardından ikinci devre maçları bugün ve yarın oynanacak.
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig haftanın programı şöyle:
1.GRUP
28 Haziran 2025, Cumartesi
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Gayretköy
18.00 Gayretköy Sahası Serhatköy-Yedidalga
2.GRUP
29 Haziran 2025, Pazar
18.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Çamlıbel-T.Ersalıcı Tepebaşı
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı Eurocoast Saka-Chapter One Göksu
18.00 Akdeniz Mustafa Güneralp Stadı Atoll Kayalar-Akdeniz
3.GRUP
28 Haziran 2025, Cumartesi
18.00 Pınarbaşı Stadı Pınarbaşı-Gaziköy
29 Haziran 2025, Pazar
18.00 Ortaköy Stadı Yenikent Perçinci-Devcar Alayköy
18.00 Gönyeli Stadı Lefkoşa SKD-DİKA
4.GRUP
28 Haziran 2025, Cumartesi
18.00 Tuzla Stadı Yenişehir-Çayönü
29 Haziran 2025, Pazar
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka-Akdoğan
18.00 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pergama-Korkuteli
5.GRUP
28 Haziran 2025, Cumartesi
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ötüken-Boğaziçi
29 Haziran 2025, Pazar
18.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Gönendere
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı Civisil Ardahan-1461 İskele Trabzonspor
6.GRUP
28 Haziran 2025, Cumartesi
18.00 Kumyalı Şht.Süleyman Gül Stadı Kumyalı-Ergazi
18.00 Mehmetçik Stadı ÇG Yedikonuk-Yarköy
29 Haziran 2025, Pazar
18.00 Kaplıca Emre Genç Stadı Büyükkonuk-Tatlısu Seracılar