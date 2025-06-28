Her Daim Doğa Dostları Grubu, bu sabah “Doğanın Yanında: Yerel Tüket, Geleceğini Tüketme” temalı bir etkinlik düzenledi.

Kahvaltılı etkinlikte, yerel tüketimin çevresel etkileri ele alınırken, ulaşım emisyonlarının azalması, enerji tüketiminin düşmesi ve ambalaj atıklarının azalması gibi başlıklar öne çıktı.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ’un verdiği bilgiye göre, yerel üretim tedarik zincirlerinin kısaltılarak hem karbon salımı hem de enerji ihtiyacının azaltılabileceği belirtilirken, sezonsal ve çevreci üretim biçimlerinin ise toprağın sürdürülebilirliğine katkı sağladığı kaydedildi.

Etkinlikte ayrıca, yerel çiftçilerin doğrudan tüketiciyle buluşmasının lojistik yükü hafiflettiği de vurgulandı.

Etkinlik sırasında Şentuğ, “Bir Lokma Yakın, Bir Dünya Uzak” adlı şiirini okuyarak, iklim dostu alışverişin sembolik anlamını katılımcılarla paylaştı. Şiir, küresel taşımacılığın doğaya verdiği zararı sade bir dille ortaya koyarken, yerel üretimin doğayla uyumlu yönlerine dikkat çekti.