Digiturk BTM 2. Lig’de ilk devre maçlarının ardından ikinci devre maçları hafta sonu oynandı.
Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig haftanın sonuçları şöyle:
1.GRUP
Zümrütköy-Gayretköy: 2 – 1
Serhatköy-Yedidalga 3 – 1 (Tatil Edildi)
2.GRUP
Çamlıbel-T.Ersalıcı Tepebaşı: 0 – 7
Eurocoast Saka- C.O Göksu: 5 – 1
Atoll Kayalar-Akdeniz: 2 – 0
3.GRUP
Pınarbaşı-Gaziköy: 4 – 0
Yenikent Perçinci-Devcar Alayköy: 1 – 3
Lefkoşa SKD-DİKA: 0 – 6
4.GRUP
Yenişehir-Çayönü: 1 – 1
Mutluyaka-Akdoğan: 0 – 5
Pergama-Korkuteli: 3 – 3
5.GRUP
Ötüken-Boğaziçi: 0 – 1
Serdarlı-Gönendere: 6 – 1
Civisil Ardahan-1461 İskele Trabzonspor: 3 – 2
6.GRUP
Kumyalı-Ergazi: 0 – 1
ÇG Yedikonuk-Yarköy: 1 – 0
Büyükkonuk-Tatlısu Seracılar:1 – 3