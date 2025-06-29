Yeni sezonda Birinci Lig’de mücadele edecek olan Larnaka Gençler Birliği, iç transferde dört isimle anlaşma sağladı.

Birinci Ligin İskele bölgesi ekibi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Mormenekşe’de geçiren ve şampiyonluk yaşayan Bülent Tur ile yeni sezon için anlaşma sağladı.

Gençler Birliği kaleciler Cengiz Arapbayram ve Hamit Aykan ile de anlaşma sağlayarak kalesini güçlü tuttu. Kırmızı siyahlılar ayrıca Berk Kaya ile de anlaşma sağladığını duyururken, iç transferde dört isimle el sıkışmış oldu.