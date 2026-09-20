Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler'e konuk oldu.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-2 kaybeden Beşiktaş, liderliğe yükselme fırsatını Amed Spor'a kaptırdı. Siyah-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

Amed Sportif Faaliyetler, 13. dakikada Gift Orban'ın uzaklardan kaydettiği golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

22. dakikada sahneye bu kez Dia Saba çıktı. Saba, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Mücadelenin ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş, 55. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle farkı bire indirdi: 2-1.

Amed Spor, 59'da Beşiktaşlı Salih Özcan'ın büyük hatasında Furkan Soyalp'in kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı.

Amed Spor'da Cisse 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş, 90+6'da penaltı kazandı. Kaptan Orkun Kökçü penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturdu ve skor 3-2'ye geldi.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Amed Sportif Faaliyetler'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla puanını 13 yapan Amed Spor, Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi oldu. Beşiktaş ise haftayı 12 puanda kapattı.