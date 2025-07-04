Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu aşağıdaki kararları aldı.

BTM Kurulu kararları şöyle:

1) 23034 maç numarasıyla 28.06.2025 tarihinde Gayretköy Stadında Serhatköy SK – Yedidalga SK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 1.Grup müsabakasının oynandığı bir esnada çıkan olaylar neticesinde maç hakem tarafından tatil edilmişti. Müsabakanın raporları incelenmiş olup aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

a) Yedidalga SK takımının 108544 lisans numaralı oyuncusu Mustafa Karabetçe, hakemin kendisine kart göstereceği esnada hakemin üzerine yürüyerek ayağına basması nedeniyle, olayların başlamasına neden olması gerekçesiyle DT 44/2 uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

b) Yedidalga SK takımının 5540 lisans numaralı malzemecisi Kemal Küçük, bulunduğu yedek kulübesinden hakeme saldırarak, hakemin arkasına acımasızca yumruk atması ve olayların büyümesine sebep olduğu gerekçesiyle DT 41/1 C ve DT 44/2 uyarınca 20 müsabakadan oy birliği ile karar alınmıştır.

c) Yedidalga SK takımının 106908 lisans numaralı oyuncusu Hüseyin Akaçalı, hakemin kart göstereceği esnada sinirlenerek, hakeme hem küfür edip hem de saldırarak müdahale etmesine DT 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

d) Yedidalga SK takımının 106907 lisans numaralı oyuncusu Ali Dana, hakemin soyunma odasına gittiği esnada hakemin arkasından gelerek vurmasına DT 44/2 uyarınca 10 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

e) Ayrıca, yine ayni maçta, maçın tatil edilmesi nedeniyle, müsabakanın Serhatköy SK 3 - Yedidalda SK 0 olarak Yedidalga SK’nın hükmen yenik sayılmasına ve Yedidalga SK’nın DT 52/2 ve DT 52/8 uyarınca sahasının 2 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 23050 maç numarasıyla 29.06.2025 tarihinde İskele Cumhuriyet standında Civisil Ardahan SK - 1461 İskele Trabzonspor arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 5.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, 1461 İskele Trabzonspor takımının 115933 lisans numaralı oyuncusu Furkan Altınışık, oyunun durduğu bir anda hakeme küfür edip, hakemi itmesine DT 44/2 uyarınca 6 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alınmıştır

3) 23121 maç numarasıyla 29.06.2025 tarihinde Maraş Necip Halil Kartal Stadı Mutluyaka HSK – Akdoğan SK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 4.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, Mutluyaka HSK takımının 108824 lisans numaralı oyuncusu Erol Alaman, oyunun durduğu bir anda hakemin eline vurmasına DT 44/2 uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

4) 23065 maç numarasıyla 28.06.2025 tarihinde Şht. Süleyman Gül Stadında Kumyalı SK – Ergazi GSK arasında oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig 6.Grup müsabakasının raporları incelenmiş olup, Ergazi GSK takımının 107267 lisans numaralı oyuncusu Cemal Sevin, oyunun durduğu bir anda hakeme göğsü ile vurması nedeniyle DT 44/2 uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.