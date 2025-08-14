Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi bu akşam oynanacak final karşılaşmalarıyla tamamlanıyor.

Dört farklı bölgede oynanacak olan dört final karşılaşması, saat 20.00’de başlayacak ve şampiyon olarak BTM 1. Lig’e yükselecek ekipler belirlenecek. Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Mağusa’da 15 Ağustos Cuma günü yapılacak final maçlarını yönetecek hakemler de belirlendi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, BTM 2. Lig’de final karşılaşmalarına, Süper Lig hakem klasmanında yer alan hakemleri atadı. Süper Lig hakem Şakir Azizoğlu, Abdullah Genç, Burak Mandralı ve Ferhat Tuna, BTM 2. Lig’de final karşılaşmalarını yönetecekler.

BTM 2. Lig Final maçları programı ve hakemleri şöyle

15 Ağustos Cuma(20.00)

Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı: Pınarbaşı – Pergama (Şakir Azizoğlu)

Güzelyurt, Üner Berkalp Stadı: Doğancı – T. Ersalıcı Tepebaşı (Ferhat Tuna)

Lefkoşa, Atatürk Stadı: Akdoğan – Dika (Burak Mandıralı)

Girne, Mete Adanır Stadı: Eurocoast Saka – Bellapais Tatlısu (Abdullah Genç)