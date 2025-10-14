Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de başvurular tamamlandı ve sezon planlaması açıklandı. Lig daha önce de açıklandığı gibi 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer dönemi ise 17 Ekim 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MAÇ TARİHLERİ

1.HAFTA: 8-9 KASIM 2025

2.HAFTA: 15-16 KASIM 2025

3.HAFTA: 22-23 KASIM 2025

4.HAFTA: 29-30 KASIM 2025

5.HAFTA: 6-7 ARALIK 2025

6.HAFTA: 13-14 ARALIK 2025

7.HAFTA: 20-21 ARALIK 2025

8.HAFTA: 27-28 ARALIK 2025

9.HAFTA: 3-4 OCAK 2026

ARA TRANSFER: 5-12 OCAK 2026

10.HAFTA: 17-18 OCAK 2026

11.HAFTA: 24-25 OCAK 2026

12.HAFTA: 31 OCAK-1 ŞUBAT 2026

13.HAFTA: 7-8 ŞUBAT 2026

14.HAFTA: 14-15 ŞUBAT 2026

15.HAFTA: 21-22 ŞUBAT 2026

16.HAFTA: 28 ŞUBAT-1 MART 2026

17.HAFTA: 7-8 MART 2026

18.HAFTA: 14-15 MART 2026

PLAY-OFF YARI FİNAL: 28-29 MART 2026

PLAY OFF FİNAL: 4-5 NİSAN 2026

PLAY-OUT 1.MAÇ: 28-29 MART 2026

PLAY-OUT 2.MAÇ: 4-5 NİSAN 2026

BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

Akdoğan Spor Kulübü

Çanakkale Türk Spor Kulübü

Dikmen Gücü Spor Kulübü

Dipkarpaz Spor Kulübü

Dörtyol Spor Kulübü

Güvercinlik İdman Yurdu Spor Kulübü

Tuzlaspor

Türkmenköy Aydın Spor Kulübü

Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü

Yenierenköy Türk Spor Kulübü

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü

Bellapais Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü

Denizli Spor Kulübü

Gaziveren Spor Kulübü

Girne Halk Evi Spor Kulübü

Karaoğlanoğlu Spor Kulübü

Ortaköy Spor Kulübü

Ozanköy Spor Kulübü

Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü

Tepebaşı Spor Kulübü