Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig’de başvurular tamamlandı ve sezon planlaması açıklandı. Lig daha önce de açıklandığı gibi 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer dönemi ise 17 Ekim 2025 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MAÇ TARİHLERİ
1.HAFTA: 8-9 KASIM 2025
2.HAFTA: 15-16 KASIM 2025
3.HAFTA: 22-23 KASIM 2025
4.HAFTA: 29-30 KASIM 2025
5.HAFTA: 6-7 ARALIK 2025
6.HAFTA: 13-14 ARALIK 2025
7.HAFTA: 20-21 ARALIK 2025
8.HAFTA: 27-28 ARALIK 2025
9.HAFTA: 3-4 OCAK 2026
ARA TRANSFER: 5-12 OCAK 2026
10.HAFTA: 17-18 OCAK 2026
11.HAFTA: 24-25 OCAK 2026
12.HAFTA: 31 OCAK-1 ŞUBAT 2026
13.HAFTA: 7-8 ŞUBAT 2026
14.HAFTA: 14-15 ŞUBAT 2026
15.HAFTA: 21-22 ŞUBAT 2026
16.HAFTA: 28 ŞUBAT-1 MART 2026
17.HAFTA: 7-8 MART 2026
18.HAFTA: 14-15 MART 2026
PLAY-OFF YARI FİNAL: 28-29 MART 2026
PLAY OFF FİNAL: 4-5 NİSAN 2026
PLAY-OUT 1.MAÇ: 28-29 MART 2026
PLAY-OUT 2.MAÇ: 4-5 NİSAN 2026
BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Akdoğan Spor Kulübü
Çanakkale Türk Spor Kulübü
Dikmen Gücü Spor Kulübü
Dipkarpaz Spor Kulübü
Dörtyol Spor Kulübü
Güvercinlik İdman Yurdu Spor Kulübü
Tuzlaspor
Türkmenköy Aydın Spor Kulübü
Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü
Yenierenköy Türk Spor Kulübü
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü
Bellapais Tatlısu Halk Odası Spor Kulübü
Denizli Spor Kulübü
Gaziveren Spor Kulübü
Girne Halk Evi Spor Kulübü
Karaoğlanoğlu Spor Kulübü
Ortaköy Spor Kulübü
Ozanköy Spor Kulübü
Pınarbaşı Çınar Spor Kulübü
Tepebaşı Spor Kulübü