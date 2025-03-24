Necati KÜLAHLILAR

Cemal Zurnacı ve Celal Sekmen, uluslararası kitesurf yarışmasında mücadele etmek üzere Mısır'a doğru yola çıkıyor. Bölgesel kitesurf camiasının dikkatlerini üzerine çeken bu iki genç sporcu, yarışmaya katılmak için uzun süredir antrenmanlarını sürdürüyor ve hedefleri başarıyla dereceye girmek. Cemal ve Celal'in yarışmaya katılacakları Mısır'da, dünyanın dört bir yanından katılımcılar yer alacak ve heyecan dolu anlar yaşanacak. Yarışmanın sonuçları, spor dünyasında merakla bekleniyor.