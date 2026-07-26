Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ), bilimsel üretim kapasitesi ve uluslararası akademik görünürlüğüyle 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Üniversite yönetimi tarafından yıl başında Scopus veri tabanında taranan uluslararası yayın sayısı için belirlenen 100 yayın hedefi, yılın henüz ilk 6 ayında önemli ölçüde yakalandı. Ocak-Haziran döneminde 70 uluslararası yayına ulaşan KSTU, akademik araştırma performansında istikrarlı ve dikkat çekici bir yükseliş ortaya koydu.

Elde edilen bu başarı, üniversitenin yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerinde değil, aynı zamanda bilimsel araştırma, akademik üretkenlik ve uluslararası görünürlük alanlarında da iddialı bir konuma ilerlediğini gösterdi. KSTU akademisyenlerinin sağlık, toplum bilimleri, diş hekimliği, eczacılık, tıp ve farklı disiplinlerde yürüttüğü çalışmaların Scopus gibi saygın uluslararası veri tabanlarında yer alması, üniversitenin bilim dünyasına katkısını güçlendirdi. Bu gelişme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yükseköğretimi adına da önemli bir akademik başarı olarak değerlendirildi.

İlk 6 ayda ulaşılan 70 yayınlık performansın ardından Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yönetimi, 2026 yılı için belirlenen 100 uluslararası yayın hedefini 125’e yükseltti. Üniversite yönetimi, bu yeni hedefle birlikte araştırma kültürünü daha da güçlendirmeyi, akademisyenleri nitelikli bilimsel üretime teşvik etmeyi ve KSTU’nun uluslararası akademik alandaki etkisini artırmayı amaçlıyor.