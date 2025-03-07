Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 1-2 Mart 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Berke Tayançlı (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

2 Maç: Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu)

3 Maç: Hicabi Demir (Bay Therma Güvercinlik İYSK), Tarık Demir (Kaplıca Karadeniz 61)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Metin Sancak (T. Ersalıcı Dikmen Gücü)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Aydın Yavuz (T. Ersalıcı Dikmen Gücü), Berk Yücetürk (Bay Therma Güvercinlik), Berkay Tuna (T. Ersalıcı Dikmen Gücü), Boray Özdemli (Amaara Gaziveren), Cenker Pehlivan (Ortaköy), Emre İmam (Türkmenköy), Erkal Ekşi (Yenierenköy), Hüseyin Kasaboğlu (Aslanköy), Muhittin Öztürk (Ortaköy)

Mustafa Karaosmanoğlu (Amaara Gaziveren), Özcan Saygı (Karaoğlanoğlu)