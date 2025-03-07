Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 28 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ali Bucak (Karşıyaka SK), Bünyamin Elma (Gönyeli SK), Eray Ünal (Çanakkale), Erkan Gezici (Yalova ), Galip Orcan (DND L. Gençler Birliği), Moussa Corso Traore (Çetinkaya TSK), Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol SK)

2 Maç: Ahmet Yıldırım (Alsancak Yeşilova), Mehmet Kamçılı (M. Hacıali Yılmazköy)

Nurullah Yıldız (Türk Ocağı Limasol), Ufuk Andiç (Doğan Türk Birliği)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Ahmet Yaman (Mesarya), Kaan Tanışık (Doğan Türk Birliği)

1 Maç: Ege Nurtunç (Yeniboğaziçi DSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdoul Razak, (Gönyeli SK), Abdullah Şengül(Mesarya), Adem Görkem Fidanboy (Vadili)

Aykut Esmeraslan (Lefke TSK), Bayram Anday(Gönyeli SK), Billy Auta Michael (Doğan Türk Birliği), Cemal Yaşınses (Alsancak Yeşilova), Eli Amir Özkan (Yeniboğaziçi), Emre Mutlu (Esentepe), Eren Akdöner (Düzkaya), Ferhat Çebi (Northernland Dipkarpaz SK), Fırat Ersalan (Mesarya), Hakan Şahan

(Türk Ocağı Limasol), Hasan Kanlı (Gönyeli), Hasan Yanaroğlu (Türk Ocağı Limasol), İbrahim Çıdamlı

(Gönyeli SK), İsmet Enes Şafak (Göçmenköy), Kadyrjan Rahmanov (Göçmenköy), Kumray Diran (Yeniboğaziçi), Mehmet Emir Dere (Yeniboğaziçi), Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi), Mehmet Yapıcıel (Hamitköy), Nazım Deveci (Tremeşeli H. Dumlupınar), Salih Mannaş (Hamitköy), Salih Soyal (Lapta), Selim Sarper Cangül (Göçmenköy), Serdar Kavcı (Esentepe), Süleyman Efe Kahraman (Yeniboğaziçi), Toheeb Emmanuel Lawal (Alsancak Yeşilova)