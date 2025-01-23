Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur kuraları 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 14:30’da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Kura çekiminde seri başı uygulaması olmayacak ve karşılaşmalar çekilen kura sonucunda tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Daikin Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur karşılaşmaları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak.
2. Tur kura çekiminde yer alacak takımlar şöyle;
Esentepe KKSK
Çetinkaya TSK
Alsancak Yeşilova SK
Göçmenköy İYSK
Doğan Türk Birliği
Cihangir GSK
Mesarya SK
Atoll Kozanköy SK
Mağusa Türk Gücü
Gönyeli SK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Düzkaya KOSK veya DND L. Gençler Birliği SK
Lefke TSK
Yenicami AK
Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
Miracle Değirmenlik SK