Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur kuraları 24 Ocak 2025 Cuma günü saat 14:30’da Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Kura çekiminde seri başı uygulaması olmayacak ve karşılaşmalar çekilen kura sonucunda tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. Daikin Kıbrıs Kupası’nda 2. Tur karşılaşmaları 12 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanacak.

2. Tur kura çekiminde yer alacak takımlar şöyle;

Esentepe KKSK

Çetinkaya TSK

Alsancak Yeşilova SK

Göçmenköy İYSK

Doğan Türk Birliği

Cihangir GSK

Mesarya SK

Atoll Kozanköy SK

Mağusa Türk Gücü

Gönyeli SK

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Düzkaya KOSK veya DND L. Gençler Birliği SK

Lefke TSK

Yenicami AK

Tremeşeli H. Dumlupınar TSK

Miracle Değirmenlik SK