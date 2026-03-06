Fransız Genelkurmay Başkanlığı, bir Fransız firkateyninin Kıbrıs açıklarında olduğunu bildirdi.

Genelkurmay başkanlığı, adaya yapılan saldırının ardından Fransa'nın Avrupalı müttefikleriyle koordineli olarak Kıbrıs'ı desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.

Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Languedoc fırkateyninin Kıbrıs sularına varacağını söylemiş, Charles de Gaulle uçak gemisinin de bölgeye konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne askeri varlıkların konuşlandırılması konusunda İtalyan ve Yunan liderleriyle görüştü.

Macron, İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Elysee kaynakları, liderlerin "Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e askeri varlıkların konuşlandırılmasını koordine etmek ve Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına almak için" birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİ YOLA ÇIKIYOR

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon gemisi ile dronlara karşı savunma kapasitesine sahip iki Wildcat helikopterinin Doğu Akdeniz'de konuşlandırılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer verdiği haberinde, Ağrotur üssündeki üst düzey alarm durumunun devam ettiğini, İngiltere’nin üsse yönelik drone saldırısının ardından bölgedeki kuvvetlerini tahkim etmeyi hızlandırdığını belirtti.

Haberde HMS Dragon gemisinin Kıbrıs’a gelmek için ileriki hafta yola çıkmasının beklendiği de ifade edildi.

Gazetede yer alan haberde, İngiltere’nin “Brize Norton” üssünden kalkan “Boeing C-17A Globemaster III” nakliye uçağının geçen salı akşamı Ağrotur’a indiği kaydedildi. Uçağın dünyanın en etkileyici askeri uçaklarından biri olduğu da belirtildi.