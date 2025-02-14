Ayaklı Gazete’ye İskele’den ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yürüyüş yaparak mahallesine gitmek için kullandığı yol güzergahında karşılaştığı manzarayı bizlere ileterek sitemlerini paylaştı.

İskele bölgesinde kalan vatandaşımız, bölgede inşaat sektörünün son 10 yıldır tam gaz devam ettiğini anlatarak, bu bölgede inşaat işlerinden dolay hem yürümenin hem de araç kullanmanın tehlikeli olduğunu savundu.

Vatandaşımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi bölgede evinin önüne kaldırım yaptıran bir vatandaşın inşaat işlerini yapan müteahhit bordür taşlarını ve inşaat malzemelerini yolun içine bırakmış. Hiçbir önlem alınmadan bırakılan bu malzemeler inşallah birilerinin canını yakmaz” dedi.

Zaten birçok bölgede olduğu gibi yaşadıkları bölgede de aydınlatma ışıklarının bazen çalıştığını bazen çalışmadığını anlatan vatandaşımız “Ama kabahat bu malzemeleri buraya bırakan müteahhitte değil. Onları denetlemeyenlerde. Herkes kafasına göre bir yerlere bir şey yapıyor. Ancak ne dur diyen var, ne soran” diyerek sözlerini tamamladı.