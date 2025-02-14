Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) tarafından evlerde uygulanan ‘sarı seruma’ dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuldu.

Eczacılar Birliği, eczanelerden talep edilen "atom" ismiyle bilinen, vitamin eklenmiş serum ilaçlarının yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğü taktirde uygulanması gerektiğini açıkladı.

Eczacılar Birliği’nin paylaşımı şöyle:

Evlerde uygulanan sarı seruma dikkat!

Eczanelerden talep edilen “atom” ismiyle bilinen, vitamin eklenmiş serum ilaçları yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğü taktirde uygulanmalıdır.

•⁠ ⁠Yalnızca belirli rahatsızlığı olan kişilerde, hekim kontrolünde hastane ve sağlık ocaklarında serum tedavisi uygulanır.

•⁠ ⁠Özellikle ciddi sıvı kayıpları ile karşılaşılan durumlarda kullanılır.

•⁠ ⁠Damar yolu ile verilen vitaminler ciddi alerjik reaksiyona yol açabilir.

•⁠ ⁠Alerjik reaksiyon gelişmesi hayati tehlikeye neden olabilir. Bu durum da hastane ortamında acil tıbbi müdahale gerekir.”