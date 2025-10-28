Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, son günlerde marketlerde gördükleri sebze fiyatları karşısında şoklarını yaşadıklarını dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Kendilerinin marul üretici olduğunu dile getiren üreticilerimiz, ülkede toptancılıkla uğraşan kişilerin ise kendilerinden marul alarak marketlere dağıttıklarını bildiklerini anlatan vatandaşlarımız, “Bizden alınan marulu toptancı bize 15 TL faturalandırıyor. Ancak günün sonunda marul marketlerde 40 TL’ye satılıyor. Çünkü ithal edilen marulun maliyeti bizim ürettiğimizin üzerinde olduğu için ikisini de marketler ayni fiyattan satıyor” dediler.

Üreticilerimiz, bunun tam bir şah kurnazlığı olduğunu dile getirerek, ”Bize 15 TL’ye faturalandırılan marul en fazla 30 TL’ye satılması gerekirken 40 TL’ye nasıl satılıyor. Anlamak mümkün değil. Üreticinin ensesinden yüzde 200 kazanç sağlayan bir kesim var. Ancak ülkede denetim olmayınca herkes istediği gibi fiyat uyguluyor” diyerek isyan ettiler.