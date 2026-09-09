UEFA Şampiyonlar Ligi'nin açılış haftası, Santiago Bernabéu'da oynanan dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Real Madrid, İtalyan devi Inter'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek Devler Ligi serüvenine 3 puanla başladı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan eflatun-beyazlılar, kilidi 14. dakikada açtı. Inter savunmasında Yann Bisseck'in yaptığı kritik hatayı değerlendiren Kylian Mbappe, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

23. dakikada Valverde skoru 2-0'a getirdi ve bu ilk yarının da sonucu oldu.

İtalyan ekibi aradığı golü ise 77. dakikada buldu. Lautaro Martinez'in yerden sert ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Carlos Augusto farkı bire indirdi ama yeterli olmadı.

Sahadan 2-1'lik skorla ayrılan Real Madrid Devler Ligi'ne 3 puanla başlarken Inter puan alamadan ülkesine döndü.

Karşılaşmada Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 60. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

CEZALI ARDA'YA MAÇ ÖNCESİNDE ÖDÜL

Öte yandan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda bulunmayan milli futbolcu Arda Güler, maç öncesi 2025-2026 sezonunun çıkış yapan oyuncusu ödülünü eski Portekizli yıldız Luis Figo'nun elinden aldı.