UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı ağırladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son iki sezondaki şampiyonu PSG, rakibini gol yağmuruna tuttu.

Luis Enrique'nin öğrencileri, Parc des Princes'te oynanan müsabakadan 6-1 galip ayrılarak büyük organizasyona 3 puanla başladı.

PSG'nin bu sezon Barcelona'dan transfer ettiği Ferran Torres mücadelede "hat-trick" yaptı. Ballon d'Or'un (Altın Top) son sahibi Ousmane Dembele ise 2 gol ve 2 asistle Fransız ekibi adına maça damga vuran diğer isim oldu.

Dembele 17 ve 23. dakikalarda Ferran Torres ise 31, 47 ve 57. dakikalarda fileleri havalandırdı. Fransız ekibinin maçtaki son golünü 87'de Fabian Ruiz kaydetti.

Slovan Bratislava'nın tek sayısını ise 58. dakikada Suleiman Camara'dan geldi.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Manchester City'e konuk olacak. İlk haftayı puansız kapatan Slovan Bratislava ise Stuttgart'ı ağırlayacak.