Fenerbahçe, Roma'yı elinden kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık hasret sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, Devler Ligi'nde Roma'yı konuk etti.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada birçok fırsattan yararlanamayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

Fenerbahçe maça; Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Bartuğ, Kante, İsmail, Greenwood, Kerem, Muriç ilk 11'iyle başladı.

Roma ise maça; vilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen ilk 11'iyle çıktı.

Roma, 39'da Bryan Cristante'nin golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, 48. dakikada Archie Brown'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1.

Archie Brown yine attı

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon ağlarını sarsan Brown, 48. dakikada takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.

Golün ardından üst üste ataklar bulan ve bunları değerlendiremeyen sarı-lacivertlilerde 86. dakikada Nathan Ake'nin vuruşunda bir topu da direkten döndü.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe, evinde Roma ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla her iki ekip de ligde hanesine bir puan yazdırdı.

Lukaku eski takımına karşı oynadı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, eski takımına karşı mücadele etti. Kariyerinde önemli takımlarda forma giyen Belçikalı oyuncu, 2023-24 sezonunda Roma'da oynamıştı. Maça yedek kulübesinde başlayan Lukaku, müsabakanın 72. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Levent Mercan orta sahada oynadı

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, Roma karşısında ort sahada forma giydi. Marco Asensio ve Matteo Guendouzi'nin yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal, üçlü orta saha tercihi yaptı.

Müsabakanın 62. dakikasında sakatlanan Bartuğ Elmaz'ın yerine tecrübeli teknik adam orta alanda Levent Mercan'ı görevlendirdi.