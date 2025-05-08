Fileleftheros gazetesi “Arıtılmış Su Denizde Son Buluyor” başlıklı manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta milyonlarca ton arıtılmış suyun denize akması nedeniyle boşa gittiğini yazdı.

Gazete, 4.7 milyon metre küpü aşan miktardaki arıtılmış suyun kaybedildiğini ve bunun denizde son bulduğunu belirtti.

Gazete, haberinde Sayıştaylığın, 2020-2023 dönemini kapsayan ilgili raporuna yer vererek, arıtılan su miktarı ile kullanılan arıtılmış su miktarlarına da yer verdi.

Habere göre 2020 yılında Larnaka ve Limasol’da arıtılan 4.7 miyon metre küp su denize döküldü.