Fileleftheros gazetesi ilk haberinde, Limasol’da bir gecede üç moto kuryeye saldırı düzenlendiğini yazdı.

Habere göre Limasol’un çeşitli bölgelerinde, ilki 22.20, ikincisi 23.30 ve üçüncüsü 00.25 sularında paketçilere yönelik saldırı ve soygun eylemleri gerçekleştirildi.

Kuryelerin sağlık durumların iyi olduğunu yazan gazete, maskeli iki kişinin eylemlerde sorumlu oldukları gerekçesiyle arandıklarını aktardı.

Gazete ikinci haberinde ise, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Engomi” semtinde bir erkek cesedi bulunduğunu yazdı.

Genç yaşlardaki erkek şahsın cesedinin bir binanın damında bulunduğunu ve ölüm nedeninin araştırıldığını belirten gazete, şu an için herhangi bir suç unsuru tespit edilemediğini belirtti.

Gazete üçüncü haberinde ise, yüksekten düşen bir işçinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Limasol’da bir inşaatta çalışan Yorgos Konstantinu isimli 43 yaşındaki işçi, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü inşaattan düşerek, hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili ihmal olup olmadığına dair incelemesi ise sürüyor.

Alithia gazetesi ise, salı gecesi Limasol’u sarsan patlamaların, havai fişeklerin saklandığı bir deponun yanması sonucu gerçekleştiklerinin tespit edildiğini yazdı.

Limasol Limanı yakınlarındaki boş bir arazide bulunan bir barakanın havai fişek, çatapat ve diğer bazı yanıcı maddelerin saklanması için kullanıldığını ve baraka yakınında çıkan yangının depoya sıçramasıyla patlamalar gerçekleştiğini belirten gazete, barakanın bulunduğu arazinin 77 yaşındaki sahibinin ise sorgusunda, barakayı yıllardır terk edilmiş olarak bildiğini söylediği vurgulandı.

Gazete, polisin konuya ilişkin soruşturmasının sürdürdüğünü de aktardı.