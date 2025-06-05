Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Karışık Çiftler Bocce ligleri start aldı. Toplam 10 kulübün yer aldığı ligde yeni kulüpler, büyük transferler sezon başlamadan heyecanı arttırdı.

Uzun yıllar sonra lige yeniden katılan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, eski oyuncusu Remzi ve tecrübeli oyuncu Ayşe Arıca'yı renklerine bağladı. Lige fırtına gibi giren bu ikili oynadığı 3 maçı da kazanarak liderliğe oturdu. İki senedir ligi derece ile bitiren Balıkesir Spor Kulübü de Avşın-Mürüde ikilisi ile iki de iki yaparak bu sezona iddialı giriş yaptı. Yine geçen seneyi derecede bitiren Hakan-Özlem ikilisi bu sene lige Girne Üniversitesi adı altında girdi ve onlarda ikide iki yaptı

Ligin favorilerinden Deniz Plaza ve bu sene lige katılıp eski şampiyonlar Yenal ve Ülviye'yi kadrosuna katan Gönyeli Spor kulubü ise oynadıkları üç maçın birini kazanarak daha form düzeylerinin istenilen seviyelerde olmadıkları görüldü.

ÖZEV ve GÜHAD ise galibiyet alamamalarına rağmen her maçlarında rakiplerine zorlu anlar yaşattılar.

Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan maçlar her çarşamba Atatürk Bocce Sahası'nda gerçekleşiyor.