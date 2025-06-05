Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi’nde 9.haftanın programı belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu sınavlar nedeniyle oynanamayan bu hafta sonu ise bayram nedeniyle hafta başına ertelenen maçlar önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü oynanacak.

Saydam U14 Ligi’nde 9.haftanın programı şöyle:

1.GRUP

10 Haziran 2025, Salı

18.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gayretköy

18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Baf Ü.Yurdu

18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Lefke

2.GRUP

11 Haziran 2025, Çarşamba

18.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Taşkınköy

18.00 Lefkoşa Ortaköy Stadı Yenikent Perçinci-Lapta

18.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı T. Ersalıcı Dikmen Gücü-Bellapais Tatlısu

3.GRUP

11 Haziran 2025, Çarşamba

18.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Gönyeli

12 Haziran 2025, Perşembe

18.00 SAHASI BELLİ DEĞİL Doğukent-Göçmenköy

18.00 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Çetinkaya

4.GRUP

10 Haziran 2025, Salı

18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karaoğlanoğlu

18.00 Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı-Doğan T.Birliği

18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Girne H.Evi

5.GRUP

11 Haziran 2025, Çarşamba

18.00 Cihangir Antrenman Sahası Cihangir-Gaziköy

18.00 Balıkesir Stadı Balıkesir-S.Geçitkale

18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Vadili-Akdoğan

6.GRUP

10 Haziran 2025, Salı

18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Mağusa T.Gücü

11 Haziran 2025, Çarşamba

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-UG Tuzlaspor

12 Haziran 2025, Perşembe

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-Türkmenköy

7.GRUP

10 Haziran 2025, Salı

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ergazi-N.Dipkarpaz

18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Bafra

18.00 Mehmetçik Stadı ÇG Yedikonuk-DND G.Birliği