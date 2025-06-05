Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Saydam U14 Ligi’nde 9.haftanın programı belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonu sınavlar nedeniyle oynanamayan bu hafta sonu ise bayram nedeniyle hafta başına ertelenen maçlar önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü oynanacak.
Saydam U14 Ligi’nde 9.haftanın programı şöyle:
1.GRUP
10 Haziran 2025, Salı
18.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Gayretköy
18.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Baf Ü.Yurdu
18.00 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Lefke
2.GRUP
11 Haziran 2025, Çarşamba
18.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Taşkınköy
18.00 Lefkoşa Ortaköy Stadı Yenikent Perçinci-Lapta
18.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı T. Ersalıcı Dikmen Gücü-Bellapais Tatlısu
3.GRUP
11 Haziran 2025, Çarşamba
18.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Gönyeli
12 Haziran 2025, Perşembe
18.00 SAHASI BELLİ DEĞİL Doğukent-Göçmenköy
18.00 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Çetinkaya
4.GRUP
10 Haziran 2025, Salı
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Karaoğlanoğlu
18.00 Girne Pia Bella Sahası Türk Ocağı-Doğan T.Birliği
18.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Girne H.Evi
5.GRUP
11 Haziran 2025, Çarşamba
18.00 Cihangir Antrenman Sahası Cihangir-Gaziköy
18.00 Balıkesir Stadı Balıkesir-S.Geçitkale
18.00 Akdoğan Özgürlük Stadı Vadili-Akdoğan
6.GRUP
10 Haziran 2025, Salı
18.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Mağusa T.Gücü
11 Haziran 2025, Çarşamba
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-UG Tuzlaspor
12 Haziran 2025, Perşembe
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı TH Dumlupınar-Türkmenköy
7.GRUP
10 Haziran 2025, Salı
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ergazi-N.Dipkarpaz
18.00 İskele Cumhuriyet Stadı 1461 İskele Trabzonspor-Bafra
18.00 Mehmetçik Stadı ÇG Yedikonuk-DND G.Birliği