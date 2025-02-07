Basında yer alan S.G.'nin duruşma salonu dışındaki açıklamalarına işaret eden İzcan, S.G’ye “konuş” çağrısı yaptı vecan güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

“S.G’nin iddiasına göre, Üniversite’ye Hamitköy’de büyük bir arsa verilmiş ve dönemin bakanı ve çalışanları Üniversite’den karşılığında rüşvet aldı“ diyen İzcan, bunun ciddi bir ihbar olduğunu, ve derhal gereğinin yapılması gerektiğini kaydetti.

S.G’nin “İşin sonu UBP milletvekillerine dayandığı için soruşturma ilerlemiyor“ demesinin ibret verici olduğunu belirten BKP Genel Başkanı İzcan, hükümete eleştirilerde bulundu.