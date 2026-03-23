Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Karpaz’da alçak orman arazilerinin devredilmesi girişime tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “özel bir üniversiteye Karpaz’da verilmeye çalışılan alçak orman arazisiyle yeni bir peşkeşle karşı karşıya olduğunu” savundu.

Konunun yargıda olmasına rağmen, yasada yapılan değişiklikle, hukuka darbe yapıldığını ileri süren İzcan, “ Sürece meclis içi muhalefet CTP’nin komisyonda dâhil olması, üzücü olduğu kadar düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerde her gün yeni bir yolsuzluk iddiası ile karşı karşıya kalındığını savunan İzcan, “UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin yolsuzluklara prim vererek, üniversite sektörünü batağa sürüklediğini” ileri sürdü.