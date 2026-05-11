Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 19. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olan Cafer Gürcafer yeniden başkanlığa seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre KTİMB’nin 19. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri belirlendi. Başkanlık için tek aday olan Cafer Gürcafer oy birliği ile yeniden başkanlığa getirildi.

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi Birkan Uzun Konferans Salonu’nda yapılan genel kurulda divan başkanlığına Alp Cengiz Alp, divan katipliğine ise Mehmet Kahveci ile Ayşe Kanlıada seçildi.

Genel kurulda yaptığı konuşmada, birliğin kuruluş sürecinden bugüne kadar dönüşümü anlatarak, sektörün ülke ekonomisindeki rolüne değinen Birlik Başkanı Cafer Gürcafer, “Kendi çıkarlarımızı ülke çıkarlarıyla örtüştüren bir vizyon geliştirdik.” diyerek, müteahhitlik sektörünün yalnızca ekonomik değil toplumsal sorumluluk da taşıdığını belirtti.

Ülkedeki yapısal sorunlara da değinen KTİMB Başkanı Gürcafer, yaşanan sıkıntıların tek bir hükümete mal edilemeyeceğini belirterek, “Bir ülke, bir anda çökmez. Önce gerçekler alaya alınır, sonra yanlışlar normalleşir.” dedi. Mevcut durumun yılların birikimi olduğunu kaydeden Gürcafer, çözümün ise birlikte mücadeleden geçtiğini söyledi.

Gürcafer’in konuşmasının ardından faaliyet raporu ile mali rapor görüşülerek aklandı. Ardından başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu seçimleri yapıldı.

Başkanlık için tek aday olan Gürcafer oy birliği ile yeniden başkanlığa seçilirken, birlik organları şu şekilde belirlendi:

“Başkan: Cafer Gürcafer, Yönetim Kurulu: Serkan Amca, Niyazi Şanal, Salih Kayım, Hüseyin Kasap, İlhan Bora, Taruz Güçlüer, Ulaş Oktay ve Bahri Çıldır. Onur Kurulu: Cahit Kaya, Mehmet Kahveci, Musa Türker Sönmezler, Taner Yolcu ve Yakup Engin Tel. Denetleme Kurulu: Ahmet Arabacıoğlu ve Okan Recaioğlu.”