Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) iş birliğinde “Sevgiyle Üretiyoruz, Annelerimizi Mutlu Ediyoruz” sloganı ile etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte hem anneler hem de çocuklar hem eğlendiler hem de annelerine kendi emekleri ile hediyeler hazırladılar.

KSTU bahçesinde düzenlenen etkinlikte anne ve çocuklar; Çim Adam Atölyesi, Ahşap Boyama ve Tişört Baskı Atölyelerine katıldılar.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) Başkanı Rabia Özcömert, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) Genel Sekreteri Cenk Paşa ve tüm çalışanlarına teşekkür etti. Özcömert, sözlerinin sonunda “Annelerimiz bizim çiçeklerimizdir. Onların yüzlerinde bir gülümseme bırakabildiysek ne mutlu bizlere,” dedi ve tüm anne ve anne adaylarının gününü kutladı.

Etkinliğe katılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Cenk Paşa, bu anlamlı günde hem anne hem de çocuklar ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Cenk Paşa, sivil toplum örgütlerinin önemini belirterek, “ZAYDER ile yaptığımız bu etkinlik bir başlangıçtır. İlerleyen günlerde tüm sivil toplum örgütleri ile projelerimiz sürecektir. Amacımız toplumun bir aynası olan sivil toplum örgütleri ile dayanışma içerisinde olmak ve onların sesini duyurmaktır,” dedi. Paşa, sözlerinin sonunda tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü’nü kutladı.