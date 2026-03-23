Eğitim camiası sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Uzun yıllar Türk Maarif Koleji’nde Edebiyat öğretmenliği yapan ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde de öğretim görevlisi olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Saraçoğlu bugün vefat etti.

Birçok öğretmen ve vatandaşa büyük emeği dokunan Saraçoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerin yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da Dr. Suat Günsel Camii’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.