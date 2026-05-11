Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde son dönemde yükselen söylemler ve atılan adımların, Kıbrıs Türk halkına yönelik düşmanca zihniyetin halen devam ettiğini, hatta giderek daha da arttığını ortaya koyduğunu belirtti.

“Rum basınında, Rum lider Nikos Hristodulidis’e yakınlığıyla bilinen ve en sıkı destekçisi olan Fileleftheros gazetesinde, ‘güven yaratıcı önlem’ adı altında Beşparmak Dağları’ndaki şanlı bayrağımızın kaldırılmasına yönelik yapılan çağrılar haddini aşan ve kabul edilmez çağrılardır” diyen Üstel, Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlık iradesinin sembolü olan bayrağın kaldırılması yönündeki hiçbir talebin kendileri için dikkate değer olmadığını ve yok hükmünde olduğunu vurguladı.

-“Atatürk’ün adını taşıyan cadde isimlerini değiştirmeye kalkışılması da ayrı bir düşmanca tutum olarak karşımıza çıkıyor"

Üstel, bir yandan sözde “barış” ve “iyi niyet” çağrıları yapan Rum tarafının, diğer yandan Türk ulusunun önderi, Kıbrıs Türk halkının izinde yürümekten onur duyduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıyan cadde isimlerini değiştirmeye kalkışmasının da ayrı bir düşmanca tutum olarak karşılarına çıktığını kaydetti.

Baf’taki Kemal Atatürk Caddesi’nin isminin değiştirilmesi kararının Rum tarafındaki zihniyetin gerçek yüzünü açıkça gösterdiğini ifade eden Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türk halkı, geçmişte olduğu gibi bugün de değerlerine, bayrağına, devletine ve anavatan Türkiye ile olan bağlarına sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının, Rum toplumunun dini değerlerine, bayrağına ve kutsallarına her zaman saygı gösterdiğinin altını çizen Başbakan Üstel, “Halkımız, aynı saygıyı karşı taraftan da beklemektedir” vurgusu yaptı.

-“Adada kalıcı barışın ve huzurun yolu karşılıklı saygıdan geçmektedir”

“Güven yaratıcı önlem” adı altında sunulan bu adımlar ve taleplerin, toplumlararası güveni topyekun ortadan kaldırdığını; barışa değil çatışmaya, dostluğa değil düşmanlığa hizmet ettiğini belirten Başbakan Üstel, “Adada kalıcı barışın ve huzurun yolu karşılıklı saygıdan geçiyor. Ancak Türk varlığını hazmedemeyen, Enosis hayalleriyle hareket eden çevrelerin attığı bu tür adımlar, iki halk arasındaki güveni zedeliyor." ifadelerini kullandı.

-“Ay yıldızlı bayraklarımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek”

Başbakan Üstel açıklamasında, “Bilinmelidir ki; ay yıldızlı bayraklarımız ilelebet dalgalanmaya devam edecek, Beşparmak Dağları’ndaki şanlı bayrağımız da bu topraklardaki asırlara dayanan varlığımızın sembolü olmayı sürdürecektir” dedi.