Valide Hanım Konak’ın işletmecisi Cemal Gülercan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mekânlarında yemek yemesiyle ilgili sosyal medyada yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.

Gülercan, yapılan yorumların haksız ve ayrıştırıcı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı’nın sade bir ziyarette bulunduğunu vurguladı.

Cemal Gülercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bir Cumhurbaşkanı’nın bir mekânda yemek yemesi neden bu kadar mesele olur?

Sayın Cumhurbaşkanı’nın Valide Hanım Konak’ta yemek yemesi ne gizli bir planın parçası, ne de ayrıcalıklı bir hareket. Herkese açık, herkesin gidebildiği bir mekânda yapılan sade bir ziyarettir.

Ama asıl sorumuz şu olmalı:

Biz Kıbrıslılar hoşgörümüzü ne zaman kaybettik?

Kıbrıslılık sadece coğrafi bir kimlik değil; bir kültür, bir anlayış, bir yaşama biçimidir. Bu topraklar, farklı düşünceleri dinlemeyi, komşusuyla ekmeğini bölüşmeyi, misafirini baş köşeye oturtmayı bilen bir halkın yurdudur.

Farklı düşünebiliriz, tartışabiliriz ama birbirimize hakaret etmek, karalamak bizim kültürümüzde yoktu.

Cumhurbaşkanı da bir insandır. Bir yurttaş gibi dilediği mekânda yemek yemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu denli basit bir olay üzerinden ağır ithamlarda bulunmak, ne eleştiridir ne de toplumsal faydadır.

Kıbrıs Türkü’nün gücü; hoşgörüsünde, saygısında ve birlikte yaşama iradesindedir.

Şimdi yeniden bu değerlere dönme zamanıdır. Çünkü biz ancak birlikte yaşarsak Kıbrıslıyız, birlikte konuşursak bir toplum oluruz."