Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da önceki akşam Valide Hanım Konak Restoran’da ağırlanmış ve Tatar’ın restoranda gülen yüzle poz verdiği kuzu çevirme sofrası görüntüsü, kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Tartışmalar üzerine Tatar’dan açıklama geldi.

Tatar’ın paylaşımı şöyle:

“Bu çok değerli arkadaşlar beni akşam Valide Hanım Konak’ta yemeğe davet ettiler. 20 dakika uğrayıp ayrıldım. Restoran sahibi sevgili Cemal Gülercan o eleştiri konusu fotoğrafı çekip paylaşmış. Mesele bundan ibaret. İddia edildiği gibi ben kuzu çevirmiş falan değilim. Maalesef ülkemizde bazı medya kuruluşlarının etik değerleri hiçe saydığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanların itibar suikastı bu kadar acımasız olmamalı.”