Girne’den Mersin'e hareket ettiği sırada batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışması sürüyor.

Türkiye ve KKTC'ye ait askeri gemiler ve botlarla yürütülen çalışmalara, Türkiye'den gelen Casa tipi askeri uçak, çok sayıda İnsansız Hava Aracı (İHA) ve helikopter havadan destek veriyor.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan Kurtarma ve Yedekleme Gemisi olan TCG Işın, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının olduğu bölgede arama çalışmalarına dün sabah saat 09.00 itibarıyla başladı.

Görüntüleme sistemi ile batık tespit çalışmalarına devam eden gemide, sinyal alınması durumunda uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) cihazı dalış icra ederek, temasın teşhisini sağlayacak.

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV), uzaktan kumanda edilebilme yeteneğine sahip 1000 metre derinlikte çalışabilen ve 135 kilo taşıma kapasitesi olan insansız bir sualtı aracı olarak tanımlanıyor.

Arama çalışmalarına başlayan, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki arama kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, amaçlarının, Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi ve batığın teşhis edilmesi olduğunu kaydetti.

Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacağını dile getiren Cesur, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edileceğini belirtti.

Deniz Binbaşı Cesur, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının olduğu bölgede aramada faaliyetlerine başlayan gemide basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cesur, TCG Işın’ın, tamamen yerli ve milli imkanlar ile İstanbul’da inşa edilerek, 2017 yılında hizmete giren, son teknoloji cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personeli ile arama kurtarma görevi icra edebilen bir kurtarma gemisi olduğunu ifade etti.

Cesur, “Komutanlığımız üzerine konuşlanan 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 90 metre derinliğe kadar insanlı dalışlarla kurtarma çalışmalarını icra etmektedir.” dedi.

TCG Işın’ın, sadece Mavi Vatan sınırları dahilindeki görevleri icra etmekle kalmadığını dile getiren Cesur, TCG Işın’ın, uluslararası tatbikat ve görevlere de iştirak ettiğini, katıldığı tatbikatlarda sahip olduğu sistem/cihaz ve yetenekleri ile ön plana çıktığını kaydetti.

Bu görevdeki amaçlarının, Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkiinin belirlenmesi, batığın teşhis edilmesi olduğunu vurgulayan Cesur, şunları belirtti:

“Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacak, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edilecektir.”

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Geminin batan enkazının, denizin 514 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti.