Girne’de dün meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sol şeritte doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden 37 yaşındaki Aydın Navruz, yönetimindeki MD 365 plakalı salon araç ile sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada sağ şeritte aynı istikamete doğru seyreden 19 yaşındaki İsmail Boğa yönetimindeki LT 810 plakalı araçla çarpıştı.
Çarpmadan sonra yoluna devam eden LT 810 plakalı araç, orta refüjdeki bordür taşlarına çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.