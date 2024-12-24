AKSA BİRİNCİ LİG 14. HAFTA PANORAMASI

Aksa Birinci Lig Süleyman Göktaş Sezonu 14. Haftası tamamlanırken, ligde yeni lider puan farkıyla Mormenekşe oldu. 14. Haftaya averajla 2. Sırada başlayan Mormenekşe takımı bölge derbisinde birebir rakibi Yeniboğaziçi’ni yenmesi ve K.Kaymaklı’nın Hamitköy’e yenilmesi sonrasında 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturmuş oldu.

Ligde ilk devrenin son haftasına girilirken ilk 2. Sırayı garantileyen takımlar belli olurken play-off hattı için mücadele eden takım sayısı 6 oldu. 3. Sıradaki Yeniboğaziçi ile 8. Sıradaki Hamitköy arasında sadece 2 puan fark olması ilk devrede ligin ne kadar çekişmeli geçtiğini ortaya koyan bir tablo oldu.

Yalova takımının seri galibiyetlerine Lapta deplasmanında devam etmesi dikkatlerden kaçmazken, teknik direktör değişimi sonrasında Tük Ocağı takımı 2’de 2 yaparak play-off hattında kalmayı sürdürdü. Ligin sürpriz takımı Kozanköy ise eksik Geçitkale karşısında sahadan galip ayrılarak play-off hattında kalmayı sürdürdü.

Birinci Ligde bu hafta oynanan 8 karşılaşmanın 5’ini deplasman takımları kazanırken, iki maç beraberlikle sonuçlandı bir maçı ise ev sahibi takım kazandı.

Oynanan maçlardan sadece bir tanesinde gol sesi çıkmazken kale ağları 16 kez havalanarak maç başına sadece 2 gol ortalaması ile sezonun en golsüz haftası oldu. Bu hafta 3 maç 1 -0’lık deplasman takımlarının galibiyetiyle sonuçlanırken en farklı galibiyeti N. Dipkarpaz takımı 0-3’lük skorla Çanakkale deplasmanında aldı.

Gol krallığı yarışında K.Kaymaklı takımının golcüsü İlyas Yılmaz haftayı boş geçmesine karşın 20 golle zirvede yer alırken, Yalova’dan Yiğitcan Ayaz bu hafta attığı golle gol sayısını 11 yaptı.

14. haftada oynanan 8 maçta 41 sarı kart bir de kırmız kart gösterilirken, Yeniboğaziçi – Mormenekşe maçında kart çıkmadı.

Haftanın Takımı: Hamitköy

Haftaya averajla lider olarak başlayan K.Kaymaklı takımı karşısında iyi bir oyun oynayarak sahadan 3 -1 galip ayrılan Hamitköy takımı hem play-off iddiasını sürdürdü hem de K.Kaymaklı’yı liderlik koltuğundan etti

Haftanın Futbolcusu: Yiğitcan Ayaz(Yalova)

Yalova takımının zorlu Lapta deplasmanında iyi bir futbol oynayan Türkiyeli futbolcu Yiğitcan Ayaz attığı mükemmel golle takımına galibiyeti getiren isim oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Mormenekşe)

Ligin zirvesini ilgilendiren komşu derbisinde takımı Mormenekşe’yi maça iyi hazırlayarak, oyuncularını iyi motive eden tecrübeli teknik adam Ahmet Ogan, maç içinde de yerinde değişikliklerle karşılaşmayı kazanmayı bilerek liderliğe yükseldi.

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Yeniboğaziçi– Mormenekşe)

Fehim Dayı, çekişmeli geçen zorlu Yenboğaziçi – Mormenekşe derbisini yardımcılarıyla birlikte başarıyla yönetti. Maç boyunca doğru düdükler çalarak iki takımın da oyun oynamasına izin vererek hatasız bir maç yönetti.

Haftanın Kare Ası

Raif (Hamitköy) Sergülen (Yalova) Ahmet Can (Mormenekşe) Baran Derin(Dipkarpaz)

Haftanın On Biri

Övgü (Yalova) Mehmet Uçar (TOL) Ertan(Mormenekşe) Azad (Kozanköy) Cuma (Hamitköy) Hüseyin (Dipkarpaz) Arda (Mormenekşe) Altan (Hamitköy) Aniljan (Dipkarpaz) Burak (TOL), Efe(Kozanköy)

AKSA 1.Lig 14. Hafta sonuçları

Yeniboğaziçi-Mormenekşe: 0 – 1

Hamitköy-K.Kaymaklı: 3 – 1

Vadili-Maraş: 0 – 0

S.Geçitkale-A.Kozanköy: 0 – 2

Lapta-Yalova: 0 – 1

Binatlı Türk Ocağı: 0 – 1

Çanakkale-N.Dipkarpaz: 0 – 3

MH Yılmazköy-Düzkaya: 2 – 2

AKSA 1.Lig 15. Hafta programı

Düzkaya – Çanakkale

Yalova – K. Kaymaklı

Türk Ocağı – M. Hacıali Yılmazköy

Binatlı – Hamitköy

Mormenekşe – Vadili

Maraş – S. Geçitkale

N. Dipkarpaz – Yeniboğaziçi

A. Kozanköy – Lapta

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

