AKSA SÜPER LİG

Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 1

Cihangir – Karşıyaka: 7 – 1

C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 3 – 0

Yenicami – K. Kaymaklı: 2 – 1

Lefke – Yeniboğaziçi: 5 – 2

Mormenekşe – A. Yeşilova: 2 – 0

Dumlupınar – Gönyeli: 4 – 0

Esentepe – Mesarya: 0 – 0

AKSA BİRİNCİ LİG

DND L. G. Birliği – Değirmenlik: 0 – 2

Maraş – Lapta: 0 – 1

Şampiyon Gençlik Gücü
K. Karadeniz 61 – Yalova: 1 – 7

Türk Ocağı – S. Geçitkale: 3 – 4

Binatlı – Göçmenköy: 2 – 1

Düzkaya – Aslanköy: 3 – 2

A. Kozanköy – M. H. Yılmazköy: 2 – 0

Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy (Şahin Coşkun) (Saat 20.00)