AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü: 3 – 1
Cihangir – Karşıyaka: 7 – 1
C. B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 3 – 0
Yenicami – K. Kaymaklı: 2 – 1
Lefke – Yeniboğaziçi: 5 – 2
Mormenekşe – A. Yeşilova: 2 – 0
Dumlupınar – Gönyeli: 4 – 0
Esentepe – Mesarya: 0 – 0
AKSA BİRİNCİ LİG
DND L. G. Birliği – Değirmenlik: 0 – 2
Maraş – Lapta: 0 – 1
K. Karadeniz 61 – Yalova: 1 – 7
Türk Ocağı – S. Geçitkale: 3 – 4
Binatlı – Göçmenköy: 2 – 1
Düzkaya – Aslanköy: 3 – 2
A. Kozanköy – M. H. Yılmazköy: 2 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Hamitköy (Şahin Coşkun) (Saat 20.00)