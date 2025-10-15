Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 4. hafta maçları tamamlandı. Birinci Lig’de geride kalan dört haftada gol sayısının düşüklüğü dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz sezonlara göre gol ortalamasının oldukça düştüğü Aksa 1. Lig’de ilk üç haftada maç başına 2 ile 2,5 gol ortalaması olurken 4. Haftada bu gol ortalaması 2’in de altına indi.

Birinci Lig’in ilk haftasında kale ağları 17 kez havalanırken, 2. Haftada 21 gol atıldı ancak üçüncü haftada yine kale ağları sadece 17 kez havalandı.

Ligde dördüncü haftada da az gol atılırken, bu hafta oynanan karşılaşmalardan 2 maçtan gol sesi çıkmadı. Toplam 14 golün atıldığı Dördüncü haftada, maç başına 1,75 gol ortalaması oldu.

Özellikle geçtiğimiz sezon ligin ilk 5 haftasında maç başına gol ortalaması 3 ve 3,5 olurken bu sezon gol ortalamasının 2 veya altında olması ligin gol kısırlığı çektiğini ortaya koydu.