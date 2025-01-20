BTM Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Nurol Construction Dörtyol, ara transferde çok önemli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Nurol Construction Dörtyol, Baf Ülkü Yurdu’ndan Metin Melda’yı transfer etti. KKTC U21 Milli Takımı forması da giymiş olan başarılı stoper Metin Melda, kiralık olarak Nurol Construction Dörtyol’a transfer oldu.

Savunmada Nurol Construction Dörtyol’a büyük katkı koyması beklenen Metin Melda, geçtiğimiz sezon Gönyeli’nin, Birinci Ligden Süper Lige yükselmesine büyük katkı koymuştu.