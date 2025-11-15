Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü nedeniyle Hamitköy'de bulunan Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Anıt Özel Defteri imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesine ömrünü adayan, halkın sesi, inancı ve vicdanı olan Dr. Fazıl Küçük; Verdiğiniz mücadele ve bıraktığınız miras, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kıbrıs Türk halkı, eşitlik, adalet ve özgürlük değerlerine sahip çıkarak bugünlere kadar gelmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni demokrasi, hukuk ve toplumsal dayanışma temelinde sürdürmek; halkımızın hak ettiği refah ve barış dolu yarınlara ulaşması için çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, minnetle anıyoruz.”