Kıbrıs Türk halkının özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini tayin etme azminin en güçlü ifadesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü, ülke genelinde düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalara katılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de dün ülkeye geldi.

Törenler dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın saat 12.00’de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Bugünkü törenler Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’nda saat 08.45’teki tebrik kabulüyle başlayacak.

Lefkoşa Atatürk Anıtı’na saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenk sunulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

KKTC'nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bu akşam saat 19.00'da Cumhurbaşkanlığında resepsiyon düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip unsurlarından TCG Gür Denizaltısı (S-357), TCG Mızrak Hücumbotu (P-332), TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Gökçeada Fırkateyni (F-494) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Bugün 10.00-12.00 ve 14.00–17.00 saatleri arasında TCG Gür Denizaltısı (S-357) ve TCG Mızrak Hücumbotu (P-332) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Gökçeada Fırkateyni (F-494) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

Cumhuriyetin 42’nci yıl dönümü ilçelerde de düzenlenecek törenlerle kutlanacak.