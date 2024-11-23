25 Kasım Organizasyon Komitesi, pazartesi günü saat 17.30’da Kumsal Park’ta toplanarak yürüyecek.

25 Kasım Organizasyon Komitesi’nde yer alan bazı parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) önünde açıklama yaptı. Etkinlikte, “Kadınlar, yoksullaşmaya, muhafazakarlaştırmaya, şiddete karşı yürüyor”, “Haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkıyoruz” yazılı pankartlar açıldı.

Etkinlikte ilk konuşmayı yapan Bağımsızlık Yolu temsilcisi Cansu Nazlı, sadece tabelası bulunan ancak işlevi olmayan TOCED’i öne çıkarmak için yeri özel olarak seçtiklerini belirtti. Nazlı, Sosyal Hizmetler’in hayati öneme sahip olmasına rağmen, bütçe ve altyapı eksikliğinin giderilmediğini, ancak Din İşleri Dairesi ve Evkaf gibi kurumlara çok daha fazla bütçe ayrıldığını kaydederek eleştirdi.

Kadın Eğitimi Kolektifi Zekiye Şentürkler ise konuşmasında, “Bizler, 25 Kasım Organizasyon Komitesi bileşenleri olarak, arkadaşlarımın dile getirdiği talepleri yükseltmek için, haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkmak adına 25 Kasım Pazartesi saat 17.30’da Kumsal Parkı’nın Dereboyu girişinde toplanıp gece yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Biz kadınlar, muhafazakarlaştırmaya, şiddete ve yoksullaşmaya karşı sesimizi yükselteceğiz. Bu mücadelemize omuz vermek isteyen herkesi 25 Kasım Pazartesi saat 17.30’da Kumsal Parkı’nın Dereboyu girişinde bekliyoruz. Mücadelemize herkesin omuz vermesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

CTP, LEFKOŞA'DA MİTİNG DÜZENLİYOR

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla Lefkoşa'da miting düzenliyor.

25 Kasım Organizasyon Komitesi’nin yürüyüşünün ardından Lefkeliler Hanı'nda saat 19.00'da başlayacak konser ve açık mikrofon etkinliğine, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da katılarak konuşma yapacak.