Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in katılımıyla üçlü görüşme dün yapıldı.

Ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi’ndeki görüşme saat 10.10’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in katılımıyla yapılan üçlü görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Guterres, Kıbrıs’a ilk ziyaretinde kendisine gösterilen sıcak karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ada’nın önemli tarihi ve zengin kültürünün yanında geçmişin yaralarını da taşıdığını söyleyen Guterres, ziyareti sırasında her ikisini de gördüğünü ancak her şeyden önce Kıbrıslılar arasında daha barışçıl ve ortak bir gelecek kurma arzusuna tanık olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri olarak görev süresinin ilk günlerinden itibaren BM parametreleri doğrultusunda iyi niyet misyonu aracılığıyla Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların kapsamlı ve sürdürülebilir çözüme ulaşma çabalarına destek olmaya çalıştığını kaydeden Guterres, BM’nin bu hedef doğrultusunda kararlı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Guterres, 5+1 formatında görüşmeye somut adım olmadan gidilmesini arzu etmediklerini dile getirerek, “Belirlenen bir tarih yok en hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesini umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Guterres, yeni 5+1 formatta toplantısı düzenleme kararı aldığını söyleyerek, "Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı istiyorum" dedi.

Guterres, yeni toplantının yeterli hazırlık yapılmadan gerçekleştirilmesini istemediğini vurgulayarak, “Sonuçsuz daha fazla 5+1 toplantısı yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Tarihin henüz belli olmadığını ifade eden Guterres, 5+1’i güven yaratıcı önlemler, müzakere metodolojisive özlü konularda yeterli hazırlığın ardından toplayacağını kaydetti.

İki taraf ve garantörlerin yeni bir 5+1 toplantısına gidilmesi konusunda mutabık olduğunu söyleyen Guterres, toplantının başarılı olması için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla iki taraf ve garantör ülkelerle istişare içinde çalışacaklarını belirtti.

BM’nin barışı dayatamayacağını yineleyen Guterres, ancak BM’nin ada ve daha geniş bölge açısından kritik olan bu dönemde Kıbrıs halkını desteklemeye kararlı olduğunu söyledi.

Guterres, Erhürman ve Hristodulidis ile ayrı ayrı ve birlikte yaptığı görüşmeleri de “içten ve yapıcı” olarak nitelendirerek, iki liderin BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile çalışmayı sürdürme kararlılıklarını kendisine ilettiğini belirtti.

İKİ TARAF VE GARANTÖRLERLE İSTİŞARE İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

Bu tartışmalar ışığında yeni bir 5+1 toplantısı yapmaya karar verdiğini söyleyen Guterres, daha önce sağlanan yakınlaşmaların da dikkate alınmasıyla bu toplantının güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öz konularında yeterli hazırlığın yapılmasının ardından gerçekleşeceğini bildirdi.

Guterres, iki taraf ve garantörle başarıya ulaşılması için istişare içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

“GARANTÖR ÜLKELERİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM”

Uluslararası toplumun da Kıbrıs konusunda önemli bir rolü olduğunu belirten Guterres, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın sürekli desteğine güvendiğini söyledi.

BM’nin barışı dayatamayacağını yineleyen Guterres, “Ancak çok açık olmak istiyorum; ada ve daha geniş bölge açısından kritik olan bu dönemde Birleşmiş Milletler, Kıbrıs halkını desteklemeye kararlıdır.” dedi.