BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştükten sonra KKTC’ye geçti ve Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşme saat 11.45’te başladı. Erhürman, Guterres’i girişte karşıladı. Görüşme yaklaşık iki saat sürdü.

Görüşme öncesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres ve heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven Yaratıcı Önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodolojiüzerinde çalışıyoruz.” dedi.

Erhürman, “Çabalarınızı güçlü şekilde destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizden emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri António Guterres ise, “ İki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Bir çözümün aynı zamanda garantör ülkelerin katkısına da bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıyı sağlamaya büyük önem veriyoruz.” dedi.

Guterres, önünde bulunan önemli fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından basına kısa bir açıklama yapan Guterres, liderlerle iki yapıcı toplantı gerçekleştiğini kaydederek, Kıbrıs halkıyla dayanışmasını, Kıbrıslılar ve garantörlerle birlikte çözüm bulunmasına katkı koyma kararlılığını ifade etti.

Guterres, bunun yanında, her iki tarafın yararına olacak güven yaratıcı önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.